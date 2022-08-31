 

Умер Горбачёв

Вечером 30 августа на 92-м году жизни умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачёв. 
Горбачёв страдал от болезни почек, в самом начале ковидопандемии он был госпитализирован в ЦКБ. 
 
 
"Коммерсант" опубликовал подборку высказываний скорбящих по Горбачёву западных политиков:

Президент США Джо Байден: «Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони: «Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики».

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол: «Горбачев был идеалистом, верившим в силу идей и личности. Мы должны учиться на его наследии. Трудно представить себе человека, который изменил бы ход истории в более положительную сторону, чем Михаил Сергеевич Горбачев».


 


 

 

 

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