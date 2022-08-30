Украинское наступление на Херсонском и Николаевском направлениях потерпело неудачу

Украинские военные предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, она провалилась, потери ВСУ в живой силе составляют более 560 человек, "в ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", -- сообщают в Минобороны РФ.

"Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение [радиоэлектронное воздействие] и ракеты в сторону нас... Постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот — курс на площадку, страха уже как такового нет, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день", — передают РИА Новости рассказ штурмана российского боевого вертолёта Ка-52.

В Херсоне ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ.