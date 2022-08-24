 

Президент Латвии призвал "изолировать нелояльных русскоязычных"

 

В латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, с которой нужно "разобраться" и "изолировать от остального общества", с таким призывом выступил президент республики Эгилс Левитс:

«С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества».

 

Ранее депутат украинской рады Дмитрий Разумков призвал воровать российский газ и продавать его в Европу.

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