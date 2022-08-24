В Запорожье взорван глава ВГА посёлка Михайловка, при обстреле в Ровеньках погибли два человека

На подконтрольной России территории Запорожской области совершено убийство главы временной администрации посёлка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко погиб.

Утром 24 августа "Точкой У" обстрелян город Ровеньки. По предварительным данным, погибли два человека. "Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР. <...> Разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются".



