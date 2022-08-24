 

В Запорожье взорван глава ВГА посёлка Михайловка, при обстреле в Ровеньках погибли два человека

 

На подконтрольной России территории Запорожской области совершено убийство главы временной администрации посёлка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко погиб. 

 

Утром 24 августа "Точкой У" обстрелян город Ровеньки. По предварительным данным, погибли два человека. "Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР. <...> Разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Платонова (Дугина)
» Украинцы взорвали главу администрации Великого Бурлука
» Украинцы взорвали чиновника пророссийской администрации в Херсоне
» В Дагестане подорвали железную дорогу
» ФСБ: теракт в Воронеже мог быть организован чеченцами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Президент Латвии призвал "изолировать нелояльных русскоязычных"

  • 13:22
  • 246

В Запорожье взорван глава ВГА посёлка Михайловка, при обстреле в Ровеньках погибли два человека

  • 12:53
  • 252

В Латвии сносят памятник Освободителям Риги и депортируют несогласных

  • 18:22
  • 424

Дворник Уткир Табашев изнасиловал москвичку, попросившую его о помощи

  • 18:07
  • 757

Обстреляна Донецкая администрация, совершено покушение на херсонского политика

  • 13:14
  • 468
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru