ФСБ вычислила исполнителя убийства Дарьи Дугиной

ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина; по данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.
Для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали автомашину "Мини Купер", причём при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.
21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Выяснилось, что Вовк служила в полку «Азов». (запрещённая в России террористическая организация).
ФСБ опубликовала видео перемещений подозреваемой.