ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина; по данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р... в целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая".

Для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали автомашину "Мини Купер", причём при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя".

21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Выяснилось, что Вовк служила в полку «Азов». (запрещённая в России террористическая организация).

ФСБ опубликовала видео перемещений подозреваемой.







