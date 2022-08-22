 

ФСБ вычислила исполнителя убийства Дарьи Дугиной

 

ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина; по данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р... в целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая".

 

Для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали автомашину "Мини Купер", причём при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя".
 

21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Выяснилось, что Вовк служила в полку «Азов». (запрещённая в России террористическая организация).

ФСБ опубликовала видео перемещений подозреваемой. 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Платонова (Дугина)
» Мэра Йошкар-Олы спрятали от убийц
» «Громкое» убийство в Ингушетии
» "Убийство Политковской - проявление недемократичности РФ"
» Кравченко никому не расскажет об убийстве Гонгадзе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Совместное предприятие "Газпромнефти" с "Шелл" перешло в российскую юрисдикцию

  • 20:36
  • 170

В Госдуме заявили, что РФ будет поддерживать украинскую культуру

  • 16:16
  • 249

Украинцы снова обстреляли Антоновский мост и Энергодар

  • 16:06
  • 260

ФСБ вычислила исполнителя убийства Дарьи Дугиной

  • 15:53
  • 263

От Щеглова уже не отстанут?

Дугин рассказал о поступавших от украинцев угрозах

  • 21:44
  • 501
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru