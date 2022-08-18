 

Жительница Ирпеня попала под подозрение за "отрицание агрессии РФ" по телефону

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в отношении жительницы Ирпеня, которая "в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершение ими других преступлений на временно оккупированных территориях".
На Украине часто проводятся "телефонные опросы общественного мнения", которые неизменно показываю почти стопроцентную готовность жителей Украины сопротивляться "российской агрессии". 
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APN.ru