Жительница Ирпеня попала под подозрение за "отрицание агрессии РФ" по телефону
- 18.08.2022, 09:28,
- Новости
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Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении
в отношении жительницы Ирпеня, которая "в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершение ими других преступлений на временно оккупированных территориях".
На Украине часто проводятся "телефонные опросы общественного мнения", которые неизменно показываю почти стопроцентную готовность жителей Украины сопротивляться "российской агрессии".