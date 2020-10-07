 

На Украине хотят штрафовать за слова, что Россия -- не агрессор

Согласно опросу "Левада-центра", 51% жителей Украины считают, что Украина и Россия "должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен". В России "Левада-центр" насчитал ровно такое же число россиян, которые думают так же.
 
Однако стоит иметь в виду, что на Украине эти опросы проходят в обстановке политического и цензурного давления. Очередная законодательная инициатива депутатов Рады: поправки к закону "О телевидении и радиовещании", которые позволят штрафовать СМИ за "отрицание агрессии России против Украины".
 
 
В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2015 о мерах противодействия России, Национальному совету по телерадиовещанию поручено участвовать "в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора". (Согласно постановлению Верховной рады, таковым признана Россия.) И эти санкции действительно неоднократно применялись к украинским телеканалам.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Меморандум об участии Украины в ЕЭК планируется подписать 31 мая
» После выборов – импичмент?
» Верховная Рада запретила финансировать досрочные выборы на Украине
» Президент Украины подписал закон о признании голодомора геноцидом
» Россия и НАТО за суверенитет Украины
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Татарский, русский и \

Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане

«4 ноября в Америке начнется война»

«4 ноября в Америке начнется война»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Половина россиян рассчитывают на пенсии работать и думают накопить на неё самостоятельно

  • 18:58
  • 166

На Украине хотят штрафовать за слова, что Россия -- не агрессор

  • 18:33
  • 182

Компенсацию за туры по России продлили

  • 18:12
  • 163

Интерес к покупке земельных участков в России вырос в полтора раза

  • 18:01
  • 168
Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

В Великобритании за неделю от гриппа и пневмоний умерло в 5 раз больше людей, чем от ковида

  • 21:50
  • 302
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru