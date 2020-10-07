На Украине хотят штрафовать за слова, что Россия -- не агрессор

Согласно опросу "Левада-центра", 51% жителей Украины считают, что Украина и Россия "должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен". В России "Левада-центр" насчитал ровно такое же число россиян, которые думают так же.

Однако стоит иметь в виду, что на Украине эти опросы проходят в обстановке политического и цензурного давления. Очередная законодательная инициатива депутатов Рады: поправки к закону "О телевидении и радиовещании", которые позволят штрафовать СМИ за "отрицание агрессии России против Украины".

В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2015 о мерах противодействия России, Национальному совету по телерадиовещанию поручено участвовать "в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора". (Согласно постановлению Верховной рады, таковым признана Россия.) И эти санкции действительно неоднократно применялись к украинским телеканалам.



