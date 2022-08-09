9 человек пострадали в Крыму в результате "детонации боеприпасов на аэродроме"

Девять человек получили травмы в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного посёлка Новофедоровка на западе Крыма, погибший один. Семеро пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в Сакскую районную больницу.

Высокий уровень террористической опасности в Крыму будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа высокий (на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов).

Введена пятикилометровая зона оцепления для эвакуации населения.