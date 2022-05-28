 

Администрация Байдена одобрила поставку украинцам ракетных систем с дальностью стрельбы до 500 км

Администрация президента США Байдена приняла решение одобрить отправку украинцам реактивных систем, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров.
В случае стрельбы большой дальности окажутся под угрозой обстрела российские города (потенциально даже Москва). Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил:

«Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооружённые силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ».

Американские военные подрядчики получат на поставках вооружений Украине не менее 17 миллиардов долларов дополнительного дохода.

 


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APN.ru