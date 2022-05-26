 

Прожиточный минимум в РФ вырастет до 13919 рублей

 

С 1 июня прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в РФ вырастут на 10%. МРОТ вырастет до 15 278 рублей, прожиточный минимум -- до 13919 рублей (в среднем; для трудоспособного населения -- 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль)С величиной прожиточного минимума связан размер пособий и выплат, они будут проиндексированы автоматически. 

 

Ключевая ставка Банка России снижена до 11% годовых, что повлияет на денежно-кредитную политику банков. При этом льготные программы для малого и среднего бизнеса не будут увеличены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Установлен прожиточный минимум на 2021 год
» Минтруда: в 61 регионе занижен прожиточный минимум
» Президент РФ предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум
» Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении МРОТ на 6,7%
» Медведев обещает удвоить пенсии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Польский депутат усомнился в российских "преступлениях" в Буче и был наказан

  • 14:36
  • 245

Украинцы продолжают обстреливать Курскую и Белгородскую области

  • 14:31
  • 230

Как жители Запорожской и Херсонской областей будут получать паспорта России

  • 14:14
  • 260

"Ковидная амнистия" в Москве и "приостановка" масочного режима в Петербурге

  • 14:04
  • 258

Украинцы в Донбассе используют заградотряды

  • 13:56
  • 239

Узбекской певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию

  • 13:48
  • 264
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru