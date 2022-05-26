Прожиточный минимум в РФ вырастет до 13919 рублей

С 1 июня прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в РФ вырастут на 10%. МРОТ вырастет до 15 278 рублей, прожиточный минимум -- до 13919 рублей (в среднем; для трудоспособного населения -- 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль). С величиной прожиточного минимума связан размер пособий и выплат, они будут проиндексированы автоматически.

Ключевая ставка Банка России снижена до 11% годовых, что повлияет на денежно-кредитную политику банков. При этом льготные программы для малого и среднего бизнеса не будут увеличены.