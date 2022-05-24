 

Россия выйдет из Соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

 

Госдума денонсировала Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, что позволяет России выйти из соглашения с 1 января 2023 года. Предполагается, что бюджет ПФР после денонсации уже в 2023 году может сэкономить около 2,7 млрд руб. (при текущих расходах в условиях соглашения - 3,4 млрд руб., при денонсации - около 649,27 млн руб). В 2024 году экономия составит около 5,6 млрд руб., в 2025 году - около 9,7 млрд руб.

Москву не устраивает заложенный в соглашении территориальный принцип выплаты пенсии, по которому РФ берет на себя непропорциональные обязательства: "В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию Соглашения, при том что под данное Соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны".

Двусторонние договоры, которые заменят денонсированное Соглашение, предусматривают так называемый "экспорт пенсий": каждая из стран, где работал пенсионер, платит пенсию за стаж, приобретённый на своей территории. 

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