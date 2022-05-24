Украинцы заминировали единственный выход из Херсона в Чёрное море

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что украинцы заминировали единственный выход в Чёрное море из Херсонского торгового порта:

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами... Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт».