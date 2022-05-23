Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

На прошедшей неделе у генерального консульства Республики Турция в г. Казани прошла серия одиночных пикетов.

Понедельник, 16 мая. Двигаюсь в сторону работы и вижу у турецкого генконсульства, что в самом центре Казани, явное оживление. Полицейские сотрудники МВД России вышли из своей охранной будки с полупрозрачным стеклом (изнутри видно всё, а вовнутрь снаружи не заглянешь). Нет-нет входная калитка с полумесяцем и звёздочкой приоткрывается и какие-то люди в штатском «турецкой» внешности выглядывают и обратно затворяют её. Прохожие сбавляют шаг. А причина - человек с одиночным пикетом, стоящий напротив турецкого генконсульства в кепке со знаком «Z» и георгиевским флагом. На штативе - плакат: «Турция, ваше оружие убивает наших людей — это красная линия, придется отвечать!»





Лицо пикетчика знакомо, он часто стоит то на главной пешеходной ул. Баумана, то у кабмина Республики Татарстан, то у Госсовета на площади Свободы за памятником Ленину. Всё время - с плакатами разного содержания, неизменным георгиевским флагом, иногда и с флагом СССР, беседует с прохожими, полицией. Чиновники его неизменно обходят, хотя хорошо видят. Ведёт агитацию за Россию, её независимость, против олигархов, за национализацию ресурсов и их добычи, национализацию СМИ, и так далее. Зовут активиста Равиль Гарифуллин.





Интересно, думаю, со времени сбитого Турцией нашего самолёта в ноябре 2015 г. здесь, по-моему, никто не стоял с плакатами. Не успел включить видеозапись и начать разговаривать с пикетчиком, в разговор врывается сотрудник полиции, просит предъявить документы. Даю паспорт, а он не унимается, всё отвлекает: «Вы тоже участник пикета?» Вопрос провокационный, старший лейтенант явно желает притянуть за уши несогласованный массовый пикет. Отвечаю, что нет, просто проходил по дороге на работу, что является правдой. Полагая, что провокации полицейского могут продолжиться, сам обращаюсь к сотруднику: «Интервью-то можно снимать?» Тот, наверное, понимая, что может попасться на незаконном запрете, вяло говорит, что нежелательно, на что я говорю, что, мол, тут такого, спрошу человека «зачем стоите-то?» В ответ молчание, и я после паузы продолжаю беседовать с пикетчиком.





Пикетчик поясняет, что гражданское общество нашей страны должно обратить внимание на Турцию, что она поставляет оружие для того, чтобы убивали наших сограждан, люди не должны смотреть на это спокойно, за это нужно привлекать к ответственности.

В это время полицейский всё стоит над душой, удерживая у себя мой паспорт. Между делом прошу его вернуть документ. В ответ: «Пройдёмте со мной». Предлагаю ему дать закончить беседу с пикетчиком и вновь прошу вернуть мне паспорт, но тот не торопится. Комментирую, что, вот, мол, сотрудник полиции паспорт отобрал (а это - не законно).





Продолжая беседу с пикетчиком, отмечаю, что Турция не участвует в своре западных стран, накинувшихся на Россию. На что пикетчик парирует, что их самолёты, их инструкторы, их последняя инициатива, то, что хотят забрать (под своё крыло) нацистов из Мариуполя — это прямое их вмешательство в наши внутренние дела. И нужно об этом говорить, что это неправильно. Между беседой полицейский, видимо, осознав свою неправоту, вернул мне паспорт.





Делаю ещё заход, замечая пикетчику, что пикет не напротив посольства США или не у НАТО, в которое Турция даже не хочет пускать Швейцарию с Финляндией. Но пикетчик непреклонен. «Ещё раз. Они воюют украинскими руками «до последнего украинца» против НАС, их Байрактары бомбят наших солдат!» - отрубил пикетчик. Я пожелал ему, чтобы его услышали. «Услышат.» - уверенно отчеканил стойкий активист.





Я выключил видеозапись, выложил видео в Интернет, и проследовал по просьбе сотрудника к его полупрозрачной будке поста охраны полиции МВД России, что перед входом у турецкого генконсульства. И тут началось нечто интересное. У будки старший лейтенант вновь попросил у меня паспорт, открыв тайное окошечко, зачитал вслух мои данные. Потом вернул, сказав, чтобы я предоставил паспорт без обложки и других вложений. Я, комментируя, что может быть много придирок, и что хотелось бы тоже знать с кем беседую, отмечая, что сотрудник в нарушение регламента даже не представился и не предъявил своё удостоверение, подчинился. Сотрудник вновь зачитал данные у своего секретного окошечка, вернул мне паспорт, и только тогда, наконец, развернул своё служебное удостоверение старшего лейтенанта. Изучив его из рук сотрудника, я записал данные сотрудника, спросив из какого он отряда. Тот смутился и не назвав подразделения, осторожно поинтересовался, зачем мне все эти данные. Я констатировал, что отряд не важен, для меня он - сотрудник федерального силового ведомства МВД, обеспечивающий функционирование турецкого генконсульства и пообещал, что до поры до времени, если не появятся экстраординарные обстоятельства, его личность раскрывать не буду, но известил, что сделаю несколько снимков с противоположной стороны улицы его поста охраны и входа. Нужно сказать, что во время всей этой беседы открывалась калитка въездных ворот, из которой выглядывал сначала один человек характерной внешности, о чём-то жестикулируя полицейскому, мне даже пришлось сделать замечание, чтобы он дал нам договорить.





Потом подключился и второй и приступил к более решительным действиям. Переступив порог калитки и выйдя ко мне, он начал интересоваться, кто я такой. Я ответил, что гражданин Российской Федерации. «Я тоже!» - ответил человек вполне турецкой внешности. Я назвался и попросил его представиться, на что он категорически отказался и продолжал разговаривать агрессивно. Я предупредил, что если он будет продолжать себя так вести, то я включу съёмку. «Гражданин России» из турецкого генконсульства встрепенулся, достал смартфон и сказал, что тоже будет меня снимать. Я сказал: «Пожалуйста!» На это мой визави заявил, а что вот он не разрешает его снимать. Я, конечно, знаю, в каких случаях можно вести съёмку, а в каких нет, но не стал развивать «международный конфликт», спровоцированный турецкой стороной, указав ребятам, что здесь Россия, и лучше им переместиться за калитку на свою территорию. На это «гражданин России» истерично крикнул: «Здесь территория Турции», но спешно ретировался восвояси, плотно заперев за собой замки, поскольку я уже направился на противоположную сторону улицы. А отсюда я мог уже совершенно свободно снимать «городские виды», включая ворота с полумесяцем и звёздочкой с оградой, и будкой нашего российского МВД, охраняющего комплекс зданий, увенчанных турецкими флагами. Что я и сделал.





Тем временем подъехала ещё легковая машина с сотрудниками полиции, брали данные у пикетчика. А я продолжил путь по своим делам с одобрения полицейских, заверивших, что никого забирать и «оформлять» не намерены.

Но мне так и не стала понятна буйная активность, исходившая с «турецкой» территории. Ведь когда 24 ноября 2015 г. турки сбили русский самолёт, у этого консульства постоянно стояли пикеты, но никто с его территории носа не высовывал, только полиция волновалась за общественный порядок.





Далее на прошедшей неделе одиночные пикеты проводились практически каждый день, исключая 19 мая, когда пикетчиков МВД попросило не выходить в связи с визитом в консульство высоких гостей мероприятий, проходящих в эти дни в Казани. Посвящены они были 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, проходящему, в связи с этим 13-му международному экономическому саммиту «Россия — Исламский мир: Kazan Summit 2022», форуму World Halal Day («Всемирный день Халяль») и выставке халяльной продукции «Россия Халяль Экспо».





Тут нужно сказать, что всевозможные «исламские встречи» международного уровня в Казани - обычное дело, и наверняка турецкое генконсульство в Казани играет в проведении подобных мероприятий, мягко говоря, не последнюю роль. Одно непонятно: почему Москва от этих процессов стоит в стороне? Почему подобное исламское международное взаимодействие ею дано на откуп Казани, да ещё при участии представительств иностранных государств, не из числа наших лучших друзей?





Так или иначе, пикеты проводились, в том числе, с плакатами на турецком. Как пишет инициатор пикетов Равиль Гарифуллин на своей странице ВКонтакте «Продолжаем стоять у Турецкого консульства и будем стоять пока не обратит внимание общественность. Приглашаем СМИ каждый день с 11 до 17 город Казань ул. Муштари 27/23». Накануне пикета в пятницу 20 мая об акции целевым образом были оповещены все СМИ, однако кроме нашего интервью к пикету ни один журналист так и не вышел. И, вновь, пока мы снимали интервью, подходил сотрудник полиции - снова старший лейтенант, но уже другой, снова спрашивал документы и интересовался, не участник ли я тоже данного пикета. Получив отрицательный ответ и замечание, что представляться надо по форме как положено и что искусственно создать незаконный пикет у сотрудника не получится, как бы он не желал, полицейский представился, предъявил документ и был записан в мой блокнот.





Как пояснил в интервью общественник, СМИ зависимы от местной власти и от олигархов, у которых с турками бизнес, поэтому журналистов он увидеть и не надеется. Поговорив с пикетчиком, мы узнали, что прохожие, простой народ интересуются и поддерживают, проезжающие машины часто сигналят. Но иногда из проезжающих автомобилей доносится негатив, грозят кулаками и даже бросают пустой тарой. «Это турки, которых в Казани много, особенно строителей» - пояснил пикетчик. Мы выяснили, что у турок здесь «всё в шоколаде», зарплата в долларах и так далее. Что тут не обходится без благотворного влияния местной власти. По поводу того, что информация с казанских пикетов дойдёт до Путина и это может повлиять на его встречу с Эрдоганом, возможность которой сейчас уже реально обсуждается, активист был сдержан. Но выразил намерение выходить сюда в одиночные пикеты и с новой недели - пока в обществе на проблему не обратят внимание.





А на самом деле, всё-таки, Турция - союзник России или скорее оппонент?





Да, у нас с момента начала спецоперации почти весь мир - оппоненты, но можно ли говорить, что Турция - скорее наш союзник? Вопрос принципиальный и на него нужно точно ответить именно сейчас. И сообразно действовать не только на государственном уровне, но и контролировать наших граждан - закупки ими недвижимости в Турции и туристических услуг.





Так, один лишь здравый смысл можно видеть в сообщении на странице группы «Царский крест» ВКонтакте, названном

«Как российские туристы финансируют убийство русских солдат». В нём говорится, что по данным агентства Блумберг, за последние три месяца российские резиденты купили рекордное количество жилья в Турции, по объему покупок обогнав ранее лидирующих в данном рейтинге граждан Ирана и Ирака. Только в апреле этого года наши сограждане купили 1152 объекта недвижимости в Турции и заняли первое место среди иностранных покупателей недвижимости в стране, обогнав граждан Ирана и Ирака. Часть покупателей приобретали недвижимость в Турции, чтобы получить ВНЖ или гражданство!





Начинается и туристический бум, в котором предпочтения формируются предложениями принимающей стороны, но нельзя же на них клевать без разбора! Тем не менее, указано в сообщении, «партия слива в лице Минтранса и Ростуризма согласовали 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю на курорты Турции до 1 июля».





Вместе с тем, сообщает «Царский крест» ВКонтакте, Турция – один из главных поставщиков оружия режиму Зеленского, в частности, передовых беспилотников Байрактар, которые атакуют позиции ВС России по всему фронту боевых действий. Мало того, что президент Турции Эрдоган демонстративно поддерживает Зеленского и ВСУ не только лозунгами «Слава Украине» (а в ответ ВСУ отвечает ему: «Героям – слава!») и Байрактарами, но и другим оружием, но теперь он предлагает России и ее гражданам укреплять свое экономическое и политическое могущество, чтобы больше хорошего и эффективного оружия продавать воюющей с Россией Украине. России же, которая испытывает катастрофический недостаток беспилотников в ходе проведения СВО, Турция Байрактары продавать категорически отказывается! При этом большое количество воинов ВС России гибнет, получает травмы и увечья от этих суперсовременных турецких БПЛА.





Эти же мысли подтверждает в своём комментарии к нашему видео интервью пикета один из авторитетных представителей казачьего движения Татарии Евгений Тренин:





«Посмотрите с какой именно страной Российская империя воевала больше всего... Современная Турция под руководством "Друга Рэджепа" ведет неоосманскую политику. Всеми силами поддерживает тюркоязычных сепаратистов на просторах бывшего Союза от Чечни и Татарстана, до Казахстана и Башкортостана. Самый верх цинизма зарабатывать на наших туристах и одновременно поставлять оружие бандеровскому режиму и вести подрывную работу по поддержке сепаратистов внутри РФ».





Действительно, не следует забывать, что только недавно игры в неразрывную дружбу Республики Татарстан с Турцией были определены как опасные для России, последовали некоторые действия, но с моей точки зрения - половинчатые. И пантюркистские идеи в «мусульманских» республиках России никто не отменял.





Никто не забыл и прочные связи организаций татарских радикальных национал-сепаратистов с Турцией. Татарская журналистка Эльмира Исрафилова, обещавшая «перегрызть горло русским оккупантам за татарский язык» после повышения на телеканале «Татарстан-Новый век», руководимом небезызвестным медиа олигархом, национал-сепаратистом от региональной власти Ильшатом Аминовым, в итоге нашла прибежище в Турции. То же и относительно руководителялидера Всетатарского общественного центра, закрытого судом как радикальная организация, Фарита Закиева. Он также нашёл своё убежище в Турецкой Анталии, а 3 апреля на митинге выступал там против спецоперации на Украине, обёрнутый украинским флагом.





Известны также крепкие идейные связи татарских молодёжных национал-сепаратистских организаций, таких, как, например, «Союз татарской молодёжи «Азатлык» (тат. - «Свобода») с турецкими бозкуртами. А «Бозкурт» («Серые волки» (запрещена в России)) — ультраправые турецкие национал-радикалы, расстрелявшие командира экипажа русского самолёта, сбитого над Сирией 24 ноября 2015 г.!





И, в конце концов, что за «турецкое генконсульство» в регионе в самом центре России? Чем очаг подлинной дипломатии отличается от осиного гнезда шпионажа не дружественного государства в городе, напичканном секретными предприятиями российского оборонного комплекса?





Михаил Юрьевич Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отдела «Русского Собрания»,

доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры.



