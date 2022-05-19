Украинцы вновь обстреливают Курскую область, задержан замкомандира батальона "Айдар"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о миномётном обстреле сёл Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе, "ответным огнем агрессия противника была подавлена". Пострадавших и разрушений нет.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону на два месяца арестован замкомандира украинского нацбатальона «Айдар» Денис Мурыга. Его подозревают в подрыве моста в Луганской народной республике, когда погибли часовые республиканской народной милиции, возбуждено дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ» УК РФ.