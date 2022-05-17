 

Украинцы обстреляли село в Курской области

 

Приграничное село Алексеевка в Курской области обстреляно сегодня рано утром с украинской стороны. "Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет", - написал губернатор области Роман Старовойт, добавив, что ответным огнём российских пограничников "обстрел быстро подавлен".

Есть фото: https://t.me/gubernator_46/526

 

Следственные органы РФ проверят информацию о готовящемся нападении сил Украины на Донецкую народную республику и Курскую область, поскольку "в ходе спецоперации военными РФ найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только Донецкой Народной Республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России. СКР в рамках расследуемых уголовных дел, запросит, проанализирует и приобщит документы, содержащие вышеуказанные сведения".


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Курской области сбиты два украинских беспилотника
» В Курской области обстрелян пограничный пункт
» В Курской области вводится высокий уровень террористической опасности
» Украинцы опять обстреляли погранпост и деревню в Курской области
» Обстреляны позиции российских пограничников в Курской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

  • 19:58
  • 0

Хуснуллин побывал в Херсоне и решил простимулировать экономику

  • 19:47
  • 26
«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

80% сим-карт "уехавших из России" вернулись

  • 14:28
  • 3 774

55% британцев считают, что их здоровье ухудшается от роста цен на еду и отопление

  • 14:20
  • 180

Российские вложения в американские облигации уменьшились вдвое

  • 14:02
  • 156
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru