Украинцы обстреляли село в Курской области

Приграничное село Алексеевка в Курской области обстреляно сегодня рано утром с украинской стороны. "Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет", - написал губернатор области Роман Старовойт, добавив, что ответным огнём российских пограничников "обстрел быстро подавлен".

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Следственные органы РФ проверят информацию о готовящемся нападении сил Украины на Донецкую народную республику и Курскую область, поскольку "в ходе спецоперации военными РФ найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только Донецкой Народной Республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России. СКР в рамках расследуемых уголовных дел, запросит, проанализирует и приобщит документы, содержащие вышеуказанные сведения".



