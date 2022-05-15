 

В Британии заканчивается "золотой век дешёвой еды"

Экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании "Сейнсбери" Джастин Кинг в интервью газете "Гардиан" сказал, что золотой век дешёвой еды в Британии заканчивается:
«Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но всё же потребует корректировок семейного бюджета».

По его словам, супермаркеты Британии не смогут "защитить своих покупателей от подорожания", несмотря даже на то что ранее крупнейшие продуктовые сети объявили о росте своих доходов, а государству для изменения положения потребуются "чрезвычайные суммы". 

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