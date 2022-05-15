В Британии заканчивается "золотой век дешёвой еды"

«Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но всё же потребует корректировок семейного бюджета».