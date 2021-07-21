Массовая "самоизоляция" ударила по британским продуктовым магазинам и школам

В Британии, где, несмотря на массовую вакцинацию, сохраняется требование соблюдать т.н. "самоизоляцию" в случае, если вам приходит сообщение, что вы были в контакте с заражённым ковидом, в домашнем заключении оказались уже примерно 1 770 000 человек. Это ударило по поставкам в сетевые продуктовые супермаркеты, где уже отсутствуют
такие категории товаров, как рыба, салаты, мороженое, сыр, бутилированная вода. Розничная торговля страдает от массовой нехватки водителей грузовиков, многие тысячи которых сейчас ждут результатов своих тестов.
Кроме того, из-за той же системы "отслеживания контактов с заболевшими" отправлены по домам
более миллиона учащихся (дети в Британии, несмотря на лето, должны ходить в школы, чтобы наверстать сидение на карантине). Фактически почти 15% учеников продолжают не получать образование.