 

ЕС наложил на Польшу штрафные выплаты в 845 000 евро в день

Евросоюз наложил на Польшу штрафные выплаты в 845 000 евро в день -- до тех пор, пока страна не смирится с требованиями ЕС по судебной реформе. Польша считает, что Верховный суд страны должен руководствоваться, в первую очередь, Конституцией Польши, а ЕС указывает, что это противоречит ценностям ЕС и что "вы не можете брать деньги, но отвергать ценности".
Дело дошло до того, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз "морит голодом" и "наказывает" его страну, придерживая 48 миллиардов, предназначенных на облегчение последствий пандемии. Моравецкий договорился даже до того, что блок начинает Третью мировую войну и "приставил пистолет к нашей голове". 
Ходят слухи о выходе Польши из Евросоюза, но пока они остаются слухами. 
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APN.ru