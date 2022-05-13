 

ВСУ размещают тяжёлые вооружения в школах Харькова, Краматорска и Доброполья

 

"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах; жителей Северодонецка удерживают в квартирах домов, на верхних этажах которых украинские нацисты оборудовали огневые точки. Кроме того, ВСУ разместили опорный пункт в здании психиатрической больницы в Путивле, и также силой удерживают в подвале персонал и пациентов больницы.

 

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