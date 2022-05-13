Почему я выступаю за ликвидацию барельефа Сталина

Сегодня, 13 мая 2022 года в Кировском районном суде Екатеринбурга в 10 утра прошло судебное заседание по иску доктора исторических наук Алексея Геннадьевича Мосина к Окружному Дому офицеров (Екатеринбург), на фасаде которого 13 декабря 2021 года был установлен барельеф Иосифа Джугашвили ("Сталина”). Алексей Геннадьевич требует демонтировать барельеф И. Сталина. Заседание было предварительным. Следующее заседание, на котором выступят свидетели, состоится 20 мая в 14:10. Защитник Алексея Мосина, Алексей Антонов, ходатайствовал перед судьёй о заслушивании 6 свидетелей со стороны истца (в числе этих 6 свидетелей было и моё имя), но судья разрешила заслушать только двоих, разрешив Алексею Геннадьевичу Мосину самому выбрать их имена. Алексей Геннадьевич выбрал двух человек, которых давно и хорошо знает и уверен в их ораторских качествах. Я к этому числу не отношусь.

Так как в суде мне выступить – не удастся, поэтому я решил обнародовать своё отношение к появлению на фасаде ОДО барельефа Иосифа Джугашвили в письменном виде.

Известие о появлении барельефа Иосифа Джугашвили (большевистская кличка – "Сталин”) в декабре 2021 года было для меня шоком. По многим причинам.



После смерти основателя советского государства Владимира Ульянова ("Ленина”) в январе 2024 года во главе СССР встал Иосиф Джугашвили ("Сталин”). Вплоть до 1936 года (когда была принята новая Конституция СССР) дети, рождённые в семьях "бывших эксплуататорских классов” (в просторечии называемые "лишенцами”, лишёнными властью обычных гражданских прав), могли поступить в советские ВУЗы только после нескольких лет работ по рабочим специальностям (дети рабочих и беднейших крестьян, в отличие от "лишенцев”, могли поступать в ВУЗы, не имея "рабочего стажа”). Таким образом у моего деда, Ивина Филарета Ивановича, 1914 года рождения, из семьи "лишенцев” – не приняли документы в ВУЗ. Он смог закончить только строительный техникум, после окончания которого женился, работал прорабом на стройке, был призван в ряды РККА и погиб на фронте в августе 1944-го в возрасте 30 лет. То, что моему деду не дали получить высшее образование исключительно из-за его "социального происхождения” – вина Иосифа Джугашвили, возглавлявшего в те годы СССР.



В 1929-1931 годы Иосиф Джугашвили организовал в СССР "сплошную коллективизацию сельского хозяйства”, проводимую насильственными методами. Было "раскулачено” и отправлено в ссылку около 5 миллионов человек. В том числе – семьи моего прадеда, Пирогова Самойла Давыдовича, и моего деда – Пирогова Тимофея Самойловича. Когда их отправляли в сибирскую ссылку в душных переполненных вагонах для скота, старшему брату моей мамы, Ивану, было 3 года. Из-за стресса и невыносимых условий в вагоне он заболел эпилепсией, первый приступ эпилепсии случился у него в этом вагоне по пути следования в Сибирь. Иван Тимофеевич умер в возрасте 25 лет, захлебнувшись во время очередного приступа эпилепсии. Если бы их не раскулачили – он бы не заболел эпилепсией и не скончался бы в столь молодом возрасте. В результате "коллективизации” в СССР резко снизилась продуктивность сельского хозяйства, из-за чего в 1932-1933 годы был сильный голод, от которого умерло от 6 до 8 миллионов человек. Все эти жертвы – целиком на совести Иосифа Сталина.



Летом 1937 года Был издан оперативный приказ НКВД №00447, который был утверждён соответствующим постановлением политбюро ЦК ВКП(б), подписанным Сталиным, о внесудебных репрессиях при помощи "троек” с квотами на расстрелы и помещение в концентрационные лагеря на срок 8-10 лет. 25 июля 2020 года я получил на почте заказную бандероль из управления ФСБ по республике Марий-Эл: там содержалась копия уголовного дела на моего прадеда, русского крестьянина-старообрядца, Пирогова Самойла Давыдовича, расстрелянного в 1937 году. Как следует из материалов присланной мне копии уголовного дела, дело было заведено 29 сентября 1937 года, прадед был арестован 30 сентября 1937 года, 5 октября 1937 года "тройка” вынесла ему смертный приговор, 7 октября 1937 года приговор был приведён в исполнение; 17 мая 1989 года прадед был реабилитирован, дело рессекречено 19 декабря 2013 года.



Приходилось ранее слышать мнение: "А кто написал миллионы доносов?” В деле моего прадеда НЕТ НИ ОДНОГО доноса. Только несколько свидетельских показаний, полученных в ходе "следствия” (всё "следствие” длилось с 29 сентября по 1 октября). Причём, одно из свидетельских показаний, занимающее три листа, дано НЕ НА МОЕГО ПРАДЕДА, а на его дальнего родственника, Пирогова Абросима Анисимовича, проживавшего в той же деревне, в этом показании мой прадед вообще НЕ ФИГУРИРУЕТ. Возникает вопрос: почему в деле моего прадеда существуют показания на постороннее лицо?



Поражает скорость производства по этому уголовному делу. Видимо так торопились, что не сочли нужным даже сфотографировать прадеда (раньше я считал, что в каждом уголовном деле должны быть фотографии преступника – в фас и профиль, в деле моего прадеда фотографии – отсутствуют). Возможно, что именно из-за спешки показания на другого человека по случайности приобщили к делу моего прадеда. Из-за скорости на разных страницах уголовного дела имя прадеда написано по-разному: Самоил, Сомоуил, Сумуил.



Возможно, показания на другого человека находятся в уголовном деле моего прадеда по другой причине. В 1980-е годы дед с бабушкой рассказывали мне, что накануне ареста к бабушке приходил работник НКВД и сообщил, что из Москвы пришёл оперативный приказ НКВД № 00447, в соответствии с которым мой прадед и его вышеназванный родственник включены в списки "по первой категории” (расстрел), но в эти списки включено больше людей, чем требуется расстрелять по квоте, поэтому расстреливать будут только первых арестованных. Как расстреляют квоту – остальные получат по 8-10 лет лагерей. Этот работник НКВД посоветовал прадеду и его родственнику скрыться на несколько дней – пока не расстреляют нужное по квоте количество. Прадед отказался скрываться, а Абросим Анисимович – скрылся на несколько дней. В результате прадед был расстрелян 7 октября, а Абросим Анисимович 8 октября получил 8 лет лагерей, отсидел срок и живым вернулся домой.



В 1940 году в руководимом Сталиным СССР была введена плата за обучение в 9 и 10 классах средних школ и обучение в ВУЗах. Первоначально исключений – не было. Но в ходе Великой Отечественной войны было принято решение не брать плату за обучение с детей погибших на фронте офицеров (дети погибших на фронте рядовых, сержантов и старшин от платы за обучение – не освобождались). Те дети, которые не могли платить за обучение – безжалостно исключались из школ и ВУЗов, несмотря на успеваемость. Платное обучение в старших классах школ и в ВУЗах существовало в СССР с 1940 по 1956 годы. При этом нужно учесть, что в те годы более 60% населения СССР были колхозниками. А колхозники не получали за свою работу в колхозе плату деньгами. После того, как колхоз отдавал государству выращенную сельскохозяйственную продукцию по государственному заданию, остатки продукции распределялись среди колхозников. Но остатков этих было крайне мало. Моя мама Полина Тимофеевна, 1934 года рождения, рассказывала, что бывали годы, когда их семья за год работы в колхозе получала всего ДВОЕ НОСИЛОК СОЛОМЫ. Колхозники жили только за счёт своих приусадебных хозяйств, в которых работали в свободное от работы в колхозе время. Когда моя мама училась в 9-10 классах и в педагогическом институте - мой дед платил за её обучение. Средняя школа находилась в районном центре. Чтобы мама там училась – дед снимал угол у живущих в этом населённом пункте знакомых (так как деревня моей мамы была в десятках километров от райцентра). Денег в семье не хватало, поэтому выделяли деньги на обучение мамы за счёт сокращения питания. Например, обучаясь в 9 классе (1950-1951 учебный год), весь дневной рацион мамы состоял из 200 граммов хлеба, пары кусочков сахара и нескольких кружек кипятка. Чай в деревне никто не заваривал, так как у колхозников не было денег на покупку чая. Так питалось большинство деревенских школьников, учившихся в 9 и 10 классах. Нужно сказать, что мама с 8 лет все летние месяцы с 1942 по 1945 годы работала на колхозных полях полный рабочий день, без выходных (за 1 рабочий день мамы бабушке приписывали половину трудодня).



У меня есть несколько знакомых докторов наук (академиков и членов-корреспондентов РАН), семьи которых не могли платить за их обучение в средней школе, поэтому после 8 класса они вынуждены были уйти учиться в ФЗУ, после чего работали рабочими, служили в армии, и смогли поступить в ВУЗы только к 30 годам, после того, как плата за обучение в ВУЗах была отменена новым руководителем СССР, Никитой Хрущёвым. Если бы они смогли поступить в ВУЗы сразу после школы – то сделали бы в науке намного больше.



Главный по нацполитике в большевистском руководстве И.Сталин на X съезде РКП (б) в марте 1921 года заявил:

«Недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация – это выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие её культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы».



Следуя этой поставленной Иосифом Джугашвили цели, 23 февраля 2014-го Верховная рада Украины отменила закон о статусе русского языка, что спровоцировало отпадение от Украины Крыма и русское восстание на Донбассе, что привело к начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции, продолжающейся до сих пор. Так что Иосиф Сталин несёт прямую ответственность за льющуюся сейчас кровь на западных границах Российской Федерации.



Из всего этого видно, что Иосиф Джугашвили (Сталин) причинил русскому народу и прочим народам бывшего СССР неисчислимые горе и страдания, поэтому нахождение его барельефа на фасаде Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге я считаю неуместным. Следуя этой поставленной Иосифом Джугашвили цели, 23 февраля 2014-го Верховная рада Украины отменила закон о статусе русского языка, что спровоцировало отпадение от Украины Крыма и русское восстание на Донбассе, что привело к начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции, продолжающейся до сих пор. Так что Иосиф Сталин несёт прямую ответственность за льющуюся сейчас кровь на западных границах Российской Федерации.Из всего этого видно, что Иосиф Джугашвили (Сталин) причинил русскому народу и прочим народам бывшего СССР неисчислимые горе и страдания, поэтому нахождение его барельефа на фасаде Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге я считаю неуместным.

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https://serg07011972.livejournal.com/



