 

В Севастополе и Волгограде напали на пожилых граждан с буквой "Z" на машине

 

В Волгограде уголовное дело об умышленном повреждении имущества завели после повреждения машины с буквой "Z" на стекле, принадлежащей 83-летнему волгоградцу. Ночью 8 мая машину облили краской. Дело взято на личный контроль начальника регионального главка, личность правонарушителя пока не установлена. 

 

В Севастополе суд приговорил к двумстам часам работ жителя города (1986 года рождения), ударившего пенсионера из-за буквы "Z" на его автомобиле. Вечером 8 марта мужчина, будучи пьяным, увидел возле продуктового магазина припаркованный автомобиль с наклейкой "Z" на заднем стекле. Он зашёл внутрь, нашёл приехавшего на машине пенсионера и ударил его по лицу. Дело расследовалось по ст. 116 УК РФ (насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды).

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