 

Доходы РФ от продажи нефти выросли на 50%

 

Доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%, следует из отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), по данным которого Россия зарабатывала примерно 20 млрд долларов каждый месяц от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов. Азия по-прежнему заинтересована в покупке российской нефти, Москва продолжает получать непредвиденную финансовую прибыль (по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года), и общие доходы от экспорта нефти выросли на 50%.

Тем не менее, МЭА считает, что эта устойчивость временная, и дальше "полный запрет" на импорт российской нефти может заставить российские компании закрывать больше скважин.


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APN.ru