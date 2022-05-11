 

К Лаврову пришло понимание, что на Запад полагаться нельзя

 

Россия понимает, как жить дальше, и больше не будет полагаться на договороспособность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: "У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод - вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", потому что "ради установления своей гегемонии готов на, по сути дела, преступления против тех принципов, которые он сам исповедует - прямое и открытое воровство и грабёж".

 

Тем не менее, планы на дальнейшую жизнь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не включают введение в стране военного положения для поддержки усилий российской армии на Украине. 


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