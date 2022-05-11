Украина передаст все российские активы "на восстановление страны"

Правительство Украины принудительно изымет и передаст все российские активы и денежные средства на территории страны "на восстановление Украины. "Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер Украины Денис Шиыгаль.

Между тем, в России совет при президенте РФ под руководством Павла Крашенинникова заблокировал законопроект об изъятии украинских активов под предлогом, что это противоречит Конституции РФ.