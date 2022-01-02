 

Китай скупает продовольствие

 

По данным Минсельхоза США, на складах КНР хранится 50% пшеницы и более 60% риса и маиса от всех мировых запасов. 

Эксперты считают, что речь идёт об увеличении запасов на 20% за последние десять лет, и эти показатели настолько велики, что есть опасение роста цен на продовольствие: «Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания».

По прогнозу ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными, а объём глобального импорта продовольствия увеличится на 14% относительно 2020 года. 

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