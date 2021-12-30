Путин подписал ряд законов

для должностных лиц штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 200 до 800 тысяч рублей, а юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей. Наказание предусмотрено за каждый выявленный факт нарушения закона - то есть за каждый звонок с подменным номером, который поступил абоненту.

Обязательным техосмотр остаётся в том случае, если транспортное средство старше четырёх лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже), а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Также подписан закон, обязывающий граждан уезжать из зоны чрезвычайной ситуации, если будет объявлена эвакуация.

Ещё один закон устанавливает уголовную ответственность для лихачей, превышающих скорость больше чем на 60 километров в час.

Также он вводит уголовную ответственность за повторный выезд на встречную полосу или на встречные трамвайные пути, кроме случаев объезда препятствия.

Эти меры ответственности предусмотрены для лиц, подвергнутых административному наказанию и лишённых права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Уголовная ответственность не возникает, если нарушения были отмечены средствами автоматической фиксации.

В качестве максимального наказания предполагается лишение свободы на срок до трех лет, или штраф в размере 300-500 тыс. рублей, или в размере зарплаты за два-три года, или принудительными работами на срок до двух лет.