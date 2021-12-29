Суд Волгограда признал незаконным отстранение от работы за отказ от прививки

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал незаконным отстранение от работы сотрудницы швейного предприятия из-за отказа от ковидопрививки и взыскал с работодателя в пользу истца заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

Как сообщает адвокат истца Кристина Свистунова, выигравшая суд волгоградка уже восстановлена в должности. Женщина лишилась работы в начале октября и, не согласившись с такой позицией работодателя, обратилась к юристу, а затем в суд.

До этого случая волгоградские суды отказывали в удовлетворении подобных исков.

Президенту Литвы Гитанасу Науседе вручили петицию, под которой подписались 112 тыс. граждан, выступающих против документа о прививке от ковида - так называемого "паспорта возможностей". На то, чтобы собрать подписи, потребовалась всего неделя, что свидетельствует об остроте вопроса и недовольстве людей дискриминацией.

С 13 сентября без специального документа, который выдается привитым от коронавируса или переболевшим ковидом, в Литве нельзя попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Лицам без "паспорта возможностей" не предоставляется ряд контактных услуг, закрыт вход в заведения общепита, на публичные мероприятия, кроме того, с этой недели в Литве стали требовать вакцинировать детей от 12 лет.



