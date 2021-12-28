Почему Куштау будет повторяться?

Экологические протесты на Куштау в августе 2020 года наряду с протестами в Шиесе и протестными акциями в Хабаровске по оценке экспертов стали ключевыми «антисистемными» событиями региональной политической повестки, а также уроком властным элитам. Внутриэлитные конфликты за экономические ресурсы без оглядки на общественные интересы, национальную специфику российских регионов и политические последствия могут при организационной и медийной поддержке несистемной оппозиции спровоцировать протесты неслыханных ранее масштабов. Однако один из наиболее массовых протестов в истории современной Башкирии так и не стал уроком для властей. Мы по истечении года после этого события попробуем разобраться почему.

Разбираясь в истории постсоветских региональных протестов необходимо отметить, что сложилось устойчивое мнение, что в национальных регионах, как правило, местное население «бунтует» за атрибуты этнического характера – язык, представительство в органах власти, право на сохранение идентичности. Такое мнение сложилось, скорее всего, во многом из-за эпохи «парада суверенитетов». Однако если убрать в сторону намеренное нагнетание местными элитами национального вопроса, то становятся понятно, что жителей национальных республик, прежде всего, волнуют те же самые проблемы, что волнуют жителей любых областей - рост цен и тарифов, безработица, проблемы бедности и качества жизни, а самое главное высокий уровень коррупции. Так, и у истоков самого массового протеста в Башкирии, связанного с защитой шихана Куштау, первоначально стояли интересы коррумпированных элит, действовавших вопреки здравому смыслу – это в дальнейшем спровоцировало запуск протестных акций под флагами защиты экологии и окружающей среды, что в дальнейшем запустило рост гражданского и националистического активизма.





Шихан Куштау: олигархические интересы, рассорившие государство и общество





Тема разработки шиханов для обеспечения Башкирской содовой компании (БСК) являлась осевой для политической ситуации в Башкирии на протяжении последних десятилетий и всего правления экс-главы республики Рустэма Хамитова. Внутриэлитная суть «содовых» войн является классическим примером того, когда олигархические группы не связывающие свою судьбу с Россией попытались взять под политический контроль целый субъект федерации, нарушив установленный с приходом Владимира Путина политический принцип невмешательства крупного бизнеса в политические процессы. На протяжении десятилетия и при первоначальной поддержке Хамитова экс-владельцы БСК выдвигали на руководящие должности в республике преданных олигархии, а не государству персон. В результате сделок по отчуждению государственной собственности республика потеряла контроль над управлением одним из крупнейших промышленных предприятий страны. Все это время в общественной среде наблюдалось повышение градуса недовольства граждан, которое имело ярко выраженный экологический характер – шиханы воспринимались, прежде всего, как уникальный природный памятник и по мнению общественности республики должны были обязательно сохраниться.





Однако в дальнейшем эксперты наблюдали возникновение конфликта между владельцами БСК и главой республики Хамитовым, отражением которого стал рост напряженности в общественной среде и стимулирование местными элитами уличных протестных акций. Кроме того, экологические протесты были приватизированы башкирскими националистами (в том числе признанной судом экстремистской организацией БОО «Башкорт), активно эксплуатирующими «горячую» тему и играющими на чувствах башкирской общественности среди которой созрел четкий «запрос на справедливость».

Фактически, ушедший в отставку Рустэм Хамитов оставил республику с нерешенной сырьевой проблемой БСК и резким ростом протестной активности.

Конфликтный потенциал темы башкирских шиханов был недооценён на всех уровнях власти и в дальнейшем привел к эскалации и гражданскому противостоянию 15-16 августа 2020 года. Для того, чтобы снять накал Радию Хабирову пришлось лично выступить перед протестующими, в ходе которого он обещал не разрабатывать Куштау, пока не будет принято компромиссное решение, что было встречено с восторгом, успокоило протестующих, которые разошлись по домам.





Конфликт вокруг шиханов привлек внимание Путина, который изучив обстоятельства приватизации предприятия, поручил Генеральной прокураторе направить иск в суд об изъятии акций компании у частных владельцев, долгое время вносивших смуту в политические процессы крупнейшей национальной республики в стране. В дальнейшем президент поручил правительству передать 38,4% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан, еще 11,7% плюс одна акция перешли в доверительное управление структур, подконтрольных властям региона, а остальное – осталось в федеральной собственности. Все это сняло социальное напряжение и помогло избежать крупных еженедельных протестных акций по «хабаровскому» сценарию.

Протесты вокруг Куштау явили нам пример того как игры коррумпированных региональных и федеральных элит на стороне олигархии, вопреки здравому смыслу и при тотальном игнорировании мнения населения привели к серьезным выступлением против власти, что смотрелось вдвойне опасно для системы на фоне «хабаровских» и «белорусских» протестов (активисты выражали свою солидарность протестующим в Минске и Хабаровске). На Куштау мы также увидели то, как популисты националистического толка, воспользовавшись конфликтами в «верхах» за экономические ресурсы и запросом на социальную справедливость среди граждан, смогли разбудить «глубинный башкирский народ» и внушить идею необходимости организации чуть ли не «башкирского восстания» против коррумпированной системы. Националистам удалось мобилизовать, как первоначально казалось, «романтично» настроенную и совершенно политически индифферентную молодежь из башкирской глубинки – в основной массе это молодые люди из Башкирского Зауралья. Но действительно ли эти люди были настроены «романтично» или они оказались носителями глубокого социального протеста? Для понимания необходимо погрузиться в реалии башкирской глубинки.





«Башкирский левиафан»





Башкирское Зауралье представляет собой типичную российскую глубинку со всеми ее проблемами, помноженными на национальную специфику. Так, например, социолог Владимир Ильин в своей статье «Российская глубинка в социальной структуре России» отмечает, что «глубинка» - один из ключевых элементов социально-территориальной структуры России. Основные социальные потоки обходят ее стороной или затрагивают лишь косвенно. Это часть социального пространства, изолируемая от центров власти и богатства плохими дорогами, плохой связью, ограниченным количеством телеканалов и радиостанций и т. д. Все это вместе взятое ставит глубинку на дно социально - территориальной иерархии. Кроме того, эти процессы порождают внутреннюю деградацию населения малых городов и сел. Отличительной чертой башкирской глубинки является то, что местные жители живут на кладези полезных ископаемых – золоте, цинке, природном камне и др. Однако, не смотря на это, она всегда остается обделенной деньгами, в том числе для элементарной поддержки функционирования социальной инфраструктуры. Это вызывает огромное чувство несправедливости среди местного населения, недовольного хищнической и бесконтрольной эксплуатацией ресурсов.

Особняком среди районов башкирского Зауралья всегда выделялся Баймакский район, который в местных СМИ называют «колыбелью» культуры и духа башкирского народа. Район очень живописный – он раскинулся на хребте Ирендык, здесь много памятников древности, а когда-то село Темясово Баймакского района было первой столицей Башкирской республики.

Однако «колыбель» башкирского народа, в буквальном смысле расположенная на разрабатываемых с царских времен золотых месторождениях, вот уже несколько десятилетий находится в состоянии упадка, а символом этого упадка остается знаменитая на всю округу черная шлаковая гора, называемая в народе «чернушкой», которую местные власти пытаются представить чуть ли не как главную достопримечательность без которой баймакцы не представляют свою жизнь.

Заезжая в Баймак действительно можно увидеть визуальное отражение депрессивной социально-экономической ситуации. Исправить ее региональные власти пытаются уже не первый год. Так, еще в 2010 году Рустэм Хамитов поручил разработать программу развития Башкирского Зауралья с целью его вывода из депрессивного положения, решения вопросов безработицы, низкого уровня обеспеченности жильем и других социально-экономических проблем. Для этих целей была даже разработана программа развития Зауралья на 2011- 2015 годы, которая потом была продлена на 2016-2020 годы. Однако как говорят местные предприниматели, экономические эффекты от реализации программы почувствовали только люди приближенные к власти.

Предприниматель, пожелавший сохранить в тайне свое имя предположил, что, скорее всего, многочисленные субсидии этой государственной программы «растворялись» между родственниками и «близкими» к власти фермерами и предпринимателями. Сама программа, была достаточно хитро построена и являлась скорее примером экономического пиара. Так, например, на реализацию второй очереди программы планировалось выделить около 19,9 млрд. рублей из регионального бюджета, тогда как из внебюджетных источников (по большей части это средства частных организаций) планировалось направить 78,8 млрд. рублей – то есть в государственную программу заранее включили запланированные местными предпринимателями инвестиции и планы на модернизацию местных предприятий, а потом выдали это за развитие Зауралья благодаря реализованной правительством государственной программе. К слову, долгие годы куратором этой государственной программы был один из вице-премьеров правительства и сам являющийся выходцем из Баймакского района.

Тут необходимо отметить, что среди «баймакцев» немало представителей республиканских элит, которые гордятся своим происхождением, но, как говорят местные, относятся к району скорее как к собственной вотчине. Наблюдатели связывают подобное поведение сложившейся системой властвования в Зауралье, когда территория в обмен на политическую лояльность отдавалась на кормление местным элитам и их покровителям на региональном уровне.

Пообщавшись с местными жителями и выходцами из того же Баймакского района невозможно не провести аналогии с фильмом «Левиафан» Андрея Звягинцева, где жизнь автослесаря Николая Сергеева (герой Алексея Серебрякова) стала заложницей социальной действительности российской глубинки, непременным атрибутом которой является абсолютное доминирование «Левиафана» - эпического чудовища в виде квинтэссенции депрессивного упадка территории, несправедливой по отношению к гражданам власти и высоким уровнем коррупции.

Если в «Левиафане» Звягинцева в качестве главной политической фигуры выступал местный мэр, то, как говорят местные, самой влиятельной фигурой в Баймаке является прокурор Азат Каримов, вокруг которого якобы вращаются самые важные управленческие решения. Он без какой-либо ротации работает в районе уже почти 10 лет и якобы, если верить местным источникам, оказывает влияние на всю районную управленческую вертикаль - местную полицию, администрацию, глав сельских поселений и бизнес. Раньше противовесом ему в районе был председатель местного суда, но он покинул должность несколько лет назад, а судьи районного суда не смеют ему перечить. Сама же должность председателя суда до сих пор остается вакантной.

По некоторым данным, рост господина Азата Каримова по служебной лестнице предположительно совпадает с приходом в Башкирию в качестве первого заместителя руководителя региональной прокуратуры в 2009 году Олега Горбунова, прославившегося на всю Россию «золотого прокурора». Напомним, Олег Горбунов в 2018 году был задержан сотрудниками ФСБ России в московском аэропорту Шереметьево при попытке бегства за границу. Сейчас ему предъявляют получение взяток на общую сумму 18 млн. рублей за принятие «нужных» процессуальных решений, в том числе связанных с освобождением от уголовной ответственности, организацию убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий. После приезда Горбунова Азат Каримов в 2010 году пересел из кресла заместителя прокурора «скромного» Миякинского района на пост прокурора «ресурсного» Баймакского района.

Как рассказывают местные предприниматели в районе нельзя просто так «с улицы» пытаться успешно заниматься бизнесом в сфере лесозаготовок, сельского хозяйства и, тем более, в сфере добычи полезных ископаемых. «Поляна» вся поделена, мзду заносит даже служба такси, которую вряд ли можно назвать сверхприбыльной» - на условиях полной анонимности рассказывает местный житель. В районе всем известно, кто и каким образом получает субсидии от государства на сельское хозяйство или значительные объемы на вырубку леса-кругляка. Все они – близки к районным властям и правоохранительным органам, и, конечно же, дружат или являются родственниками «большого чиновника в правительстве республики, нашего земляка» - подытожил наш собеседник. Доходы от «крышевания» отрасли якобы активно конвертируются в недвижимость, кафе, розничные магазины и земельные участки. Так, якобы на деньги, вырученные от «крышевания» распространения контрафактной алкогольной продукции из Казахстана якобы построено модное кафе, названное в честь китайского бамбукового медведя – его «негласным» бенефициаром является высокопоставленный районный «правоохранитель». Источник на условиях полной анонимности сообщил, что однажды к его товарищу занимавшемуся перепродажей плитняка подъехали два высокопоставленных правоохранителя и потребовали заплатить 200 тыс. рублей с условием, что потом «целый год к нему не будут приставать», а одному бизнесмену-лесопромышленнику, в качестве покровительства, якобы пришлось построить одному из высокопоставленных «баймакских» силовиков коттедж в Стерлибашевском районе.

Примечательно, что буквально недавно в Башкирии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками Баймакского района после обращения детей-сирот к председателю Следкома России Александру Бастрыкину. Сироты пожаловались на то, что в 2017 году местная администрация выдала им квартиры, непригодные для жизни: с протекающими крышами, без водоснабжения, но уже долгами за электричество. Поставщиком непригодного жилья выступил местный олигарх Рамиль Султанов. Это отнюдь не первая резонансная история, связанная с постройкой некачественного жилья для детей-сирот со стороны предпринимателей. И где все это время был прокурорский надзор – история умалчивает. Жители района уверены, что уголовное дело против чиновников и местного олигарха не будет доведено до логического завершения.

Наиболее коррупционной сферой бизнеса в районе называют отрасль недропользования. Баймакское золото и плитняк, как говорят, обогатило как и местных гражданских чиновников, так и силовиков. Если говорить про «баймакский» камень, то родственники вице-премьера правительства республики Илшата Тажитдинова (бывшего куратора программы развития Зауралья) владеют большими карьерами через компании ООО «Шугур-М» и ООО «Акменс». А его родной брат Нур Тажитдинов через ЗАО «Строймеханизация» в свое время выиграл государственных контрактов более чем на 1 млрд. рублей!

На территории района находятся по разным оценкам до 50 заброшенных карьеров. То есть это карьеры, разработанные без должного оформления и лицензий, а также без проведения рекультивации. «Мы в общем-то не против добычи полезных ископаемых. Но как можно так варварски относится к нашей земле и портить ее? Где рекультивация? Куда смотрит местный прокурор, полиция и районная администрация? У кого мы должны искать правду?» - эмоционально рассуждает житель села Темясово.

С его слов, у жителей района возникает все больше вопросов к местным властям, которые закрывают глаза на нарушения природоохранного законодательства и, скорее всего, имеют какие-то «интересы». Со слов местных предпринимателей, в Баймакском районе системная коррупция мешает развитию района. Остается надежда только на то, что в скором времени в районе начнется масштабная ротация правоохранителей.

«Баймакский левиафан» - это затяжная трагедия башкирского общества. Фатализм этот очень тяжелый и архаичный, без определённого просвета и надежды на дальнейшее развитие «колыбели» культуры и духа башкирского народа.



