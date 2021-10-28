ВСУ заняли Старомарьевку, где проживают 37 граждан России

В Донецке говорят о большом количестве военной техники и автомобилей на улицах города.

Генштаб ВСУ рапортует о первом успешном применении ударных дронов Bayraktar TB2 турецкого производства во время этой операции.

Между тем, на Украине зарегистрирован законопроект, согласно которому «нарушение представителем власти запрета касательно установления связей и взаимодействия с незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории» является государственной изменой и подпадает под юрисдикцию статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от 11 до 15 лет лишения свободы. Все, кто получил российские паспорта, паспорта ДНР, номера машин ДНР – подпадают под эту статью.



