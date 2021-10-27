МГИМО будет готовить "лидеров коренных народов"

МГИМО планирует подготовить группу лидеров, профессионально отстаивающих интересы своих народов как в стране (в России), так и на международных площадках, сообщил ректор университета, академик РАН Анатолий Торкунов:
Торкунов сказал, что тема защиты интересов коренных малочисленных народов "вызывает большой интерес у учёных и студентов МГИМО, и вуз стремится внести свой вклад на этом направлении". В порядке конкурса, проведённого на площадке МГИМО, победители получат гранты на прохождение обучения по программам МВА или в магистратуре ведущих вузов России, соответствующие сертификаты на дополнительное обучение по онлайн-программам российских университетов и на прохождение интенсивных курсов по обучению иностранным языкам."Мы постараемся сделать так, чтобы это все-таки имело достаточно массовый характер. Но победители - это уже элита, это те, кто проявит себя как наиболее заинтересованные, профессионально готовые люди, которые затем способны будут представлять коренные народы и на важных международных площадках, и отстаивать свои интересы в России", - сказал Торкунов.