МГИМО будет готовить "лидеров коренных народов"

МГИМО планирует подготовить группу лидеров, профессионально отстаивающих интересы своих народов как в стране (в России), так и на международных площадках, сообщил ректор университета, академик РАН Анатолий Торкунов:

"Участие в данной образовательной программе абсолютно вписывается в нашу профессиональную деятельность, которой мы занимаемся десятилетиями. Программа разработана для того, чтобы вырастить грамотных, умных, умеющих отстаивать интересы коренных народов профессионально и на высоком уровне людей".

Торкунов сказал, что тема защиты интересов коренных малочисленных народов "вызывает большой интерес у учёных и студентов МГИМО, и вуз стремится внести свой вклад на этом направлении". В порядке конкурса, проведённого на площадке МГИМО, победители получат гранты на прохождение обучения по программам МВА или в магистратуре ведущих вузов России, соответствующие сертификаты на дополнительное обучение по онлайн-программам российских университетов и на прохождение интенсивных курсов по обучению иностранным языкам.

"Мы постараемся сделать так, чтобы это все-таки имело достаточно массовый характер. Но победители - это уже элита, это те, кто проявит себя как наиболее заинтересованные, профессионально готовые люди, которые затем способны будут представлять коренные народы и на важных международных площадках, и отстаивать свои интересы в России", - сказал Торкунов.