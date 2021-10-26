Ермек Тайчибеков не может получить гражданство РФ

Казахстанский общественный деятель Ермек Тайчибеков находится сейчас в СИЗО Алма-Аты. Поводом для уголовного преследование послужило интервью, данное порталу «Украина.ру», в котором Тайчибеков раскритиковал русофобскую политику казахских властей и упомянул о нападении казахских радикалов на селение дунган в феврале 2020 года. Отвечая на вопросы канала "Россия сегодня", переданные ему через адвоката, Тайчибеков сказал: "Я стучусь во все двери. Я сижу в тюрьме абсолютно ни за что, просто так, уже второй раз. В моих действиях нет преступления. Я не вижу защиты для себя здесь, в Казахстане".

Адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов подтвердил, что Ермек ищет политического убежища и хотел бы получить гражданство РФ, поскольку это уже второе политическое преследование без состава преступления, -- однако "согласно закону о гражданстве Российской Федерации, пока человек осуждён, он эти вопросы решать не может".