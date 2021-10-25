 

Учёные попросили не заключать под стражу ректора "Шанинки"

 

Почти 250 учёных и преподавателей призвали генпрокурора Игоря Краснова отозвать апелляцию на решение о домашнем аресте ректора "Шанинки" Сергея Зуева. 

13 октября Тверской суд Москвы поместил Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве, хотя следствие просило его арестовать и подало апелляцию на решение о домашнем аресте. 

Учёные указали, что Зуев добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов, не стал обжаловать домашний арест, "показывая свою готовность конструктивно взаимодействовать с правоохранительными органами".

Авторы обращения убеждены в безупречной репутации Зуева и его глубокой человеческой порядочности. Кроме того, 20 октября его экстренно доставили в больницу с инфарктом миокарда и провели стентирование артерии сердца -- в 201 году это уже его третья операция; у Зуева гипертония III стадии. 

Учёные возмущены "чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры", которое может превратить заключение под стражу в настоящую пытку для больного человека. 



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