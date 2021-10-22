 

Власти Москвы будут отслеживать фото из соцсетей

 

Фотографии с концертов или из ресторанов в соцсетях могут стать основанием для проверки "соблюдения антикоронавирусных мер", сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг:

"Мы проводим совещания с коллегами - и рестораторами, и представителями торговых центров, и с 28-го начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети. <...> Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол".

 

В то же время заммэра столицы Анастасия Ракова пообещала, что "никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тыс. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года".


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APN.ru