Власти Москвы будут отслеживать фото из соцсетей

Фотографии с концертов или из ресторанов в соцсетях могут стать основанием для проверки "соблюдения антикоронавирусных мер", сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг:
В то же время заммэра столицы Анастасия Ракова пообещала, что "никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тыс. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года".