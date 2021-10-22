 

В Москве заболеваемость ковидом на 80% превысила прошлогоднюю

Уровень заболеваемости ковидом в Москве этой осенью превышает прошлогодние показатели на 80%. 
"Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций - в три. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", - сказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
По её же словам, менее 3,4 млн привившихся москвичей сохраняют устойчивый иммунитет к коронавирусу, хотя всего в столице привились 5 млн человек. "По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3,4 млн человек", - пояснила Ракова.
 
Напомним, что, по данным исследования международного коллектива учёных, естественный иммунитет, за счёт клеток памяти, показывает эффективность и после 15 месяцев.
 
В столь заметном и не сдерживаемом массовой вакцинацией взлёте заболеваемости принято винить дельта-штамм и несознательность российских граждан.
Между тем, в Подмосковье обнаружен уже новый штамм (или разновидность дельты), ещё более заразный. Пока что его, как утверждается, обнаруживают в единичных проявлениях, но уже сейчас подчёркивают вероятность широкого распространения.
 
Возможно также, что к росту заболеваемости имеет отношение то обстоятельство, что количество сданных в российских частных лабораториях и клиниках ПЦР-тестов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года на 807% превысило число обработанных за тот же период прошлого года. Средний чек на оплату одного ПЦР-теста составил 2226 руб., цена за год выросла на 27%. В Москве ПЦР-тест подорожал на 25%, до 2431 руб., а их количество за год выросло на 920%.

  

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