В Москве заболеваемость ковидом на 80% превысила прошлогоднюю

Уровень заболеваемости ковидом в Москве этой осенью превышает прошлогодние показатели на 80%.

По её же словам,

менее 3,4 млн привившихся москвичей сохраняют устойчивый иммунитет к коронавирусу, хотя всего в столице привились 5 млн человек.

"По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3,4 млн человек", - пояснила Ракова.