На рязанском заводе из-за взрыва погибла вся смена -- 17 человек

В Областной клинической больнице Рязани скончался мужчина, тяжело пострадавший во время пожара на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Таким образом, число жертв увеличилось до 17 человек - погибла вся смена, находившаяся в цеху во время взрыва и развившегося пожара.





Несчастье случилось 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом частным производителем взрывчатки -- ООО "Разряд".





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Предварительно названа причина взрыва: "В ходе изучения причин взрыва было предварительно установлено, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации".