 

Крупнейший в мире инвестор празднует лучший квартал в своей истории

 

Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале (июле-сентябре 2021 года) почти вдвое -- до $1,4 млрд, или $1,94 на акцию, по сравнению с $794,7 млн, или $1,13 на акцию, за такой же период годом ранее.

"Это лучшая отчётность в 36-летней истории Blackstone, - сказал главный исполнительный директор компании Стивен Шварцман. - Прибыль увеличилась существенно, и все наши ключевые финансовые результаты, а также показатели капитала либо достигли рекордов, либо были около рекордных уровней".

Объём активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала составил $730,7 млрд по сравнению с $584,4 млрд годом ранее. Целью Blackstone является увеличение этого показателя до $1 трлн к 2026 году.

По итогам третьего квартала компания выплатит дивиденды в размере $1,09 в расчёте на акцию по сравнению с $0,54 на акцию годом ранее.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Две ошибки в Налоговом кодексе ежегодно лишают бюджет страны 12 триллионов рублей
» Ликбез в защиту рубля и национальной финансовой политики
» Налогообложение, которое спровоцирует модернизацию экономики
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Игрушки в эпицентре политики

Игрушки в эпицентре политики

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Путин: мы подходим к тому, чтобы исключить Талибан из списка террористических организаций

  • 21:26
  • 243

В США впервые пересадили человеку почку свиньи

  • 20:12
  • 234

Собянин обещает "исторические пики" ковида и блокирует соцкарты москвичей

  • 20:00
  • 286

Крупнейший в мире инвестор празднует лучший квартал в своей истории

  • 19:42
  • 239
Игрушки в эпицентре политики

Игрушки в эпицентре политики

На Украине запретили создателей и актёров фильма "Солнцепёк"

  • 22:17
  • 398
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru