Крупнейший в мире инвестор празднует лучший квартал в своей истории

Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале (июле-сентябре 2021 года) почти вдвое -- до $1,4 млрд, или $1,94 на акцию, по сравнению с $794,7 млн, или $1,13 на акцию, за такой же период годом ранее.

"Это лучшая отчётность в 36-летней истории Blackstone, - сказал главный исполнительный директор компании Стивен Шварцман. - Прибыль увеличилась существенно, и все наши ключевые финансовые результаты, а также показатели капитала либо достигли рекордов, либо были около рекордных уровней".

Объём активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала составил $730,7 млрд по сравнению с $584,4 млрд годом ранее. Целью Blackstone является увеличение этого показателя до $1 трлн к 2026 году.

По итогам третьего квартала компания выплатит дивиденды в размере $1,09 в расчёте на акцию по сравнению с $0,54 на акцию годом ранее.



