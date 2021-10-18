В РФ вновь свободно смогут въезжать члены семей "постоянно проживающих иностранцев"

Введённый "антиковидный" запрет на въезд на территорию РФ больше не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, говорится в заявлении консульского департамента МИД РФ:

"Антиковидный запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т. е. имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители".

Въезд указанных лиц на территорию РФ возможен при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства: свидетельства о браке, рождении, установления опеки или попечительства.

"В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику".