Из всех стран с развитой экономикой в США самое поляризованное общество

Согласно анализу Исследовательского центра Пью, в трёх странах с развитой экономикой наблюдается высокая степень социальной конфликтности, это США, Франция и Южная Корея.

Из них США являются самыми социально-разобщёнными сразу по многим пунктам. Девять из десяти американцев, поддерживающих какую-либо из двух партий (республиканцев или демократов), считают, что состоят в конфликте с представителями другой партии. Семь из десяти американцев наблюдают конфликты между людьми разных рас и этносов. Шесть из десяти американцев согласны с тем, что люди не могут договориться по самым базовым вопросам, -- так же считают и шесть из десяти французов.

Франции свойствен ещё и выдающийся конфликт между городом и деревней, а в Южной Корее высок уровень религиозных конфликтов.