 

Из всех стран с развитой экономикой в США самое поляризованное общество

Согласно анализу Исследовательского центра Пью, в трёх странах с развитой экономикой наблюдается высокая степень социальной конфликтности, это США, Франция и Южная Корея.
Из них США являются самыми социально-разобщёнными сразу по многим пунктам. Девять из десяти американцев, поддерживающих какую-либо из двух партий (республиканцев или демократов), считают, что состоят в конфликте с представителями другой партии. Семь из десяти американцев наблюдают конфликты между людьми разных рас и этносов. Шесть из десяти американцев согласны с тем, что люди не могут договориться по самым базовым вопросам, -- так же считают и шесть из десяти французов.
Франции свойствен ещё и выдающийся конфликт между городом и деревней, а в Южной Корее высок уровень религиозных конфликтов. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Этнодемографический баланс – решающий фактор в истории мира
» Социогнозис: краткое изложение
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Ядрёная Корея
» Новейшее Средневековье. Религиозная политика России в контексте глобальной трансформации
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Из всех стран с развитой экономикой в США самое поляризованное общество

  • 19:58
  • 0

Прокуратура запретила отстранять непривитых студентов от очной учёбы

  • 19:17
  • 78

Вечером 17 октября состоятся Крыловские чтения

  • 19:01
  • 81
Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Порты Италии бастуют против куар-кодов

  • 23:06
  • 312

В американской армии представили четвероногого робота-убийцу

  • 22:42
  • 308
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru