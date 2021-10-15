 

С 17 октября меняется порядок вывоза детей за границу

 

17 октября вступает в силу приказ, утверждающий новый порядок отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетних. Обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из РФ. Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определённый срок. 

Законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из России, может сам вывозить ребенка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России. Если же он является иностранцем, ребёнок в таком случае не сможет выехать за рубеж ни с ним самим, ни с другим родителем.


Несогласие на выезд можно отозвать во внесудебном порядке, обратившись в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, независимо от того, куда было подано отзываемое заявление.

Подать заявление о несогласии на выезд можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России.

"Неизменным остается уведомление второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, также он будет уведомлён и о снятии ограничения. Уведомление будет направлено по адресу места жительства (либо пребывания) в случае, если родителем, установившим запрет, такой адрес будет предоставлен", - сказали в МВД.



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APN.ru