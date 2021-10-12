Атака на ректора "Шанинки"

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев проходит подозреваемым по делу о хищении 21 млн руб. у «Фонда новых форм развития образования». Однако у знающих Зуева людей имеются серьёзные сомнения в его причастности к хищению.





Сергей Эдуардович Зуев -- не только ректор известного и успешного негосударственного вуза Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), но и занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС. По ИОН РАНХиГС, где я работаю, я и знаком с Сергеем и вблизи могу наблюдать результаты его административной деятельности. Сергей - порядочный и достойный человек. Особенно четко его человеческие качества выделяются на общем фоне безликих администраторов. Благодаря Сергею, ИОН РАНХиГС стал автономным подразделением внутри вуза со своими негласными академическими порядками, человечными отношениями между сотрудниками, доверительными отношениями между начальством и подчиненными, т.е. всем тем, что необходимо научному институту для полноценного функционирования.

За счет своих административных талантов и четкого понимания, что такое академическая среда, Сергей успешно закрывает институт своей спиной от всех неурядиц, время от времени вспыхивающих в таком масштабном вузе, как РАНХиГС. Сергей готов принимать участие в проблемах любого преподавателя и даже студента. Я неоднократно видел, как Сергей хлопотал перед вышестоящим начальством или давал личные поручительства за сотрудника или студента, скажем, подвергающегося политическому преследованию.

Очно я в основном виделся с Сергеем раз в полгода на защитах НИР - на каждом таком заседании, где заслушиваются отчеты научных групп по самым разным социо-гуманитарным направлениям и темам, я не уставал удивляться, во-первых, как Сергей умеет вникнуть содержательно в доклад и задать докладчику разумные вопросы, и, во-вторых, как он умеет сочетать строгость и доброжелательность: Сергей сразу чувствует слабый доклад и во время дискуссии прямо спрашивает руководителя НИР по проблемным точкам его проекта. У меня мало сомнений, что задержание Сергея Зуева имеет под собой сфабрикованные основания, а реальные причины уголовного преследования - желание спецслужб разгромить Шанинку, этот яркий негосударственный вуз и рассадник вольнодумства.