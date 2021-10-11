 

В Москве до сих пор нет коллективного иммунитета, РФ не даёт Украине вакцинироваться "как в Европе"

По словам главврача городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко (сказанным в эфире Первого канала), в Москве до сих пор нет "стойкого коллективного иммунитета" к ковиду. По её мнению, нет его "в связи с очень низкими темпами вакцинации". 
Однако мэр Москвы Сергей Собянин ещё в январе нынешнего года, до массовой вакцинации, говорил, что переболели уже больше половины москвичей, и количество повторных заболеваний "очень маленькое". 
 
Теперь же замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объявила, что "в настоящий момент выявлено уже 35 подтипов дельта-штамма, и они требуют разных уровней защиты". По словам Руженцовой, "пока нет более убедительных научных данных, мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от уровня антител". 
 
В то же время на Украине министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации от ковида влиянием "российской пропаганды": 
 
 
"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства".

 
 
 


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