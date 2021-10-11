В Москве до сих пор нет коллективного иммунитета, РФ не даёт Украине вакцинироваться "как в Европе"

По словам главврача городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко (сказанным в эфире Первого канала), в Москве до сих пор нет "стойкого коллективного иммунитета" к ковиду. По её мнению, нет его "в связи с очень низкими темпами вакцинации".

Однако мэр Москвы Сергей Собянин ещё в январе нынешнего года, до массовой вакцинации, говорил , что переболели уже больше половины москвичей, и количество повторных заболеваний "очень маленькое".



Теперь же замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объявила , что "в настоящий момент выявлено уже 35 подтипов дельта-штамма, и они требуют разных уровней защиты". По словам Руженцовой, "пока нет более убедительных научных данных, мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от уровня антител".

инистр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации от ковида влиянием "российской пропаганды": В то же время на Украине м

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства".

















