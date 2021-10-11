Сентябрь 2021 года в России оказался рекордно холодным

По данным Минприроды, "прошедший сентябрь стал в Европейской России самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры".
После аномально жаркого лета холодная осень пришла на европейскую территорию России с первых дней сентября:
На азиатской территории России тоже временами было заметно холоднее обычного, и морозы достигали -15...-20°, но холод и тепло там чередовались, и среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы.