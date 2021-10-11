 

Сентябрь 2021 года в России оказался рекордно холодным

 

По данным Минприроды, "прошедший сентябрь стал в Европейской России самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры".

После аномально жаркого лета холодная осень пришла на европейскую территорию России с первых дней сентября:

"Уже пятого числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры".

На азиатской территории России тоже временами было заметно холоднее обычного, и морозы достигали -15...-20°, но холод и тепло там чередовались, и среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы.



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APN.ru