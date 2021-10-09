 

С начала пандемии мошенники выманили у своих жертв почти три миллиарда долларов

Кража сбережений у людей за время пандемии достигла небывалых прежде уровней. За время сидения в локдаунах и в изоляции люди всех возрастов стали более уязвимыми, депрессивными и тревожными. Увеличение финансовых операций на онлайн-платформах также облегчило мошенникам доступ к чужим деньгам. В общей сложности за время пандемии мошенники выманили у людей более чем два миллиарда фунтов стерлингов -- то есть почти три миллиарда долларов США. За первые шесть месяцев 2021 года зафиксирован тридцатипроцентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вернуть удаётся менее половины украденных денег, банки по-прежнему не предоставляют клиентам надёжной защиты от незаконных транзакций. 
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APN.ru