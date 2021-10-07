Большинство россиян считают, что их начальник похож на Чичикова или на Остапа Бендера

Сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и книжный сервис ЛитРес провели опрос , чтобы выяснить, с какими литературными персонажами граждане РФ чаще всего сравнивают своё начальство. Наиболее популярными версиями стали Павел Чичиков из "Мёртвых душ" (он представляется отвечавшим как расчётливый и жадный манипулятор) и Остап Бендер (расчётливый манипулятор и авантюрист).

Из положительных персонажей самым востребованным оказался Шерлок Холмс -- умный, справедливый и расчётливый.

Каждый десятый россиянин сравнил своего начальника с Безумным Шляпником из "Алисы в Стране чудес" или Большим Братом из антиутопии "1984".

"Алиса в Стране чудес" Кэррола и "Горе от ума" Грибоедова стали самыми популярными ответами на вопрос, с каким литературным произведением россияне могли бы сравнить обстановку у себя на работе.