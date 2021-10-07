Песков ушёл от ответа на вопрос, поможет ли РФ гражданину, арестованному за границей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков следующим образом ответил на вопрос, может ли корреспондент газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко, задержанный в Минске, рассчитывать на российское гражданство и на помощь Российской Федерации:
"Дело в том, что он всё равно останется при этом гражданином Белоруссии, и у него будут свои отношения с белорусскими властями".
Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром 29 сентября. Министерство информации Белоруссии дало этому следующее объяснение:
Что именно не устроило белорусские власти -- не конкретизировалось.