 

В Белоруссии заблокировали "Комсомольскую правду", Кремль категорически не согласен

Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда", поскольку это нарушает принцип свободы СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ".
 
Песков сказал в сослагательном наклонении, что "конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии".

По мнению белорусского министерства информации, "Комсомолка" публиковала информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". Редакция газеты готова сотрудничать с белорусскими органами госбезопасности, чтобы устранять нарушения.

 

Бумажная "Комсомолка" не выходит в Белоруссии уже больше года: в 2020 году это издание там исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. 


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