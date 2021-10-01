Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова ударилась в бега

МВД РФ объявило в розыск бывшего замминистра просвещения России Марину Ракову по подозрению в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Ракова скрылась от следствия. Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. По данным Интерфакса, следствие считает, что Ракова пролоббировала заключение госконтрактов с "Фондом новых форм образования" , который, в свою очередь, привлёк субподрядчика - Московскую высшую школу социальных и экономических наук. "При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены".

Ущерб, причинённый государству, составил не менее 50 млн рублей.