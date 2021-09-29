Французские власти закрыли 650 центров исламистской пропаганды с 2017 года

Французские власти с 2017 года закрыли в стране 650 центров исламистской пропаганды. Глава МВД Жеральд Дарменен и министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа сказали газете "Фигаро", что во Франции никогда ещё не было "столь масштабных мер против радикального исламизма. За последние четыре года была распущена дюжина такого рода ассоциаций... закрыты 650 заведений, посещаемых фундаменталистами. Кроме того, с ноября прошлого года была проведена проверка 89 мест отправления культа, вызывавших подозрение у разведслужб - и треть из них теперь либо закрыты, либо в отношении их приняты меры, которые не позволяют им вести вредную для страны деятельность".





По французским данным, центры исламистской пропаганды распространяют свои идеи не только через мечети, но даже и через спортивные клубы: "Теперь мы взяли под особый контроль 15 городских кварталов, где такого рода деятельностью занимаются люди в кафе, в различных якобы благотворительных ассоциациях, на самом деле возглавляемых исламистами. Также это магазины мусульманской литературы, распространяющие салафистские тексты и антисемитские памфлеты. Под нашим прицелом находятся 175 таких заведений".

в МВД была создана специальная группа численностью в двадцать человек, которые отслеживают в соцсетях пропагандистов джихада и радикального исламизма; власти заморозили авуары 205 ассоциаций, близких к радикальным исламистам.

"В настоящее время во Франции насчитывается 350 так называемых откомандированных имамов (которые служат рупором иностранных государств). В 2023 году их во Франции более не будет" : дано распоряжение префектам не продлевать им вид на жительство.

"Согласно законам Франции, для того, чтобы создать религиозный центр, можно быть иностранцем - но нельзя при этом получать денежное содержание из-за границы".