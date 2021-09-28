Россиян готовят к неограниченности губернаторских сроков

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который снимет ныне существующее ограничение на два срока губернаторства подряд:

"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий".







Глава субъекта руководит исполнительной властью в регионе, а также определяет структуру региональных исполнительных органов, формирует региональное правительство и принимает решение о его отставке. Он может быть отрешён от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента, и после отрешения от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.



