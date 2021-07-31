Отношение американцев к миллиардерам ухудшилось

Согласно опросу
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), по сравнению с январём 2020 года, в июле 2021 года на 4% меньше американцев считают, что миллиардеры -- это хорошо для страны (15%), и на 6% больше считают, что это для страны плохо (29%). Причём, в отличие от многих других вопросов, в этом практически солидарны демократы и республиканцы.
В марте 2021 года "Форбс" публиковал исследование, согласно которому в 2020 году самые богатые стали ещё богаче: состояние миллиардеров за "год пандемии" увеличилось на 20%
, благосостояние одних только американских миллиардеров выросло, совокупно, на 1,3 триллиона долларов.